Wereldpremière Autosalon Brussel: Noble M600 Speedster

De Britse nicheconstructeur Noble werkt al 3 jaar aan een dakloze versie van de in 2009 gelanceerde M600. Die krijgt Speedster achter z’n naam gekleefd en gaat over een kleine drie weken in wereldpremière. Een debuut waarvoor het Autosalon van Brussel de pluimen in z’n hoed mag steken.

Tot 650pk

De autobouwer heeft het Dreamcars-evenement gekozen voor het eerste publieke optreden van deze Speedster. Die is overigens net zo sterk als de gesloten versie. Dat betekent dat de 4,4l V8 met twee turbo’s (afkomstig van Volvo, maar voor dat merk ontwikkeld door Yamaha) nog steeds maximaal 650pk zal leveren. We zeggen maximaal, omdat de Noble M600 in normale omstandigheden ‘slechts’ 450pk ter beschikking stelt. Kwestie van alles nog een klein beetje bestuurbaar te houden. Een druk op de knop laat dan vervolgens het hele arsenaal uitrukken.

Zo snel als de gesloten versie?

Noble gaf nog geen informatie vrij over de auto, maar het toonde hem al aan enkele klanten tijdens een evenement. Daar werden deze foto’s genomen. Daar kunnen we alvast uit opmaken dat de M600 Speedster (al dan niet standaard) voorzien is van een sequentiële versnellingsbak (6 verzetten). En dat het superlichte carbon werd gebruikt voor de cruciale verstevigingen en de rolbeugel. Het valt dan ook te voorspellen dat de sprinttijd van 3 seconden en de topsnelheid van 360km/u van de gesloten versie nauw benadert zullen worden.

Autosalon van Brussel

Zoals gezegd, de Britten blijven behoorlijk dicht bij huis met hun wereldpremière. De Noble is overigens niet te zien wanneer het Autosalon van Brussel de deuren opent op 16 januari, maar pas op 23, 24 en 25 januari wanneer in Paleis 11 de Dreamcars neerstrijken.

Alle informatie omtrent het Autosalon van Brussel 2015 hebben we hier voor je verzameld.