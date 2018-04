Spira is éénzitter uit schuimrubber

Door: ADD

Een voertuig uit schuimrubber - dat klinkt wel erg bizar of zelfs gevaarlijk. Een prototype wist echter te overtuigen en nu wordt er een aantal stuks van gebouwd. De uitvinders zijn – hoe kan het anders – optimistisch.

Bij een auto-ongeval hebben voetganger meestal de slechtste kaarten. Want airbags en kreukelzones zijn er vooral, op een paar uitzonderingen na, om de inzittenden te beschermen. De Amerikaanse Lon Ballard en zijn broer Doug hebben een schuimrubberen voertuig ontwikkelt dat niet alleen de bestuurder en de passagiers, maar ook andere weggebruikers beschermd. Het bedrijf Spira heeft nu beslist het voertuig in (weliswaar beperkte) serieproductie te brengen.

Een Crocs-auto

De bouwstenen van de kleine auto werden in 2008 gelegd, een eerste prototype was er in 2011. Zijn skelet bestaat uit zeven kunststoffen platen die met een minimum aan inspanning ineen worden geschroefd met een standaard accuschroevendraaier. Zowel het in- als exterieur is bekleed met tot tien centimeter dikke polyurethaan (waar ook de bekende Crocs-schoenen van gemaakt zijn), dat fungeert als een airbag. En omdat het oog ook wat wil, is het schuim binnenin bedekt met kunstleer.

Voetgangerprotectie

De Spira is niet bedoeld als alternatief voor de auto, veeleer voor de motorfiets. Vooral in steden met een zeer hoge verkeersdichtheid. De ontwikkeling is hoofdzakelijk in Azië zinvol. In landen zoals Thailand, Maleisië of in sommige regio's van China is het risico om te overlijden als voetganger namelijk vele malen hoger dan in Europa. De schuimdwerg op drie wielen moet niet enkel hen beschermen, maar ook fietsers en motorrijders.

En de eigenschappen?

De Spira wordt aangedreven door een 9kW/12pk Honda motorfietsmotor. Daarmee kan het 190 kilo lichte gevaarte in 6,8 seconden naar 100km sprinten, de maximale snelheid ligt op 100km/u. Het verbruik bedraagt volgens de fabrikant minder dan 3 liter. Bovendien is de Spira ook met milieuvriendelijkere aandrijfsystemen zoals gas- of elektrische motoren verkrijgbaar. Crashtests zouden al uitgevoerd zijn en het autootje als voldoende veilig geclassificeerd hebben.

Karig uitgerust

Van enige uitrusting hoef je niet te veel verwachten, de mini-auto wil dan ook iets minder dan € 2.000 kosten. Amerika en Europa krijgen een sportievere variant, die meer vermogen levert, maar dus duurder is. Op dit moment is er reeds een Spira met elektrische motor voor US $ 9.000 (ongeveer € 7.630) en daarmee gaat het de concurrentie aan met auto's als de Renault Twizzy.

In tegenstelling tot de motorrijder, wordt de Spira-bestuurder beschermd tegen kou en regen door een lichtgewicht stofdak. En als het tot overstromingen zou komen, het kleintje heeft nog een voordeel: het blijft drijven!

Parkeren kan lastig zijn

Er is echter één probleem. Omdat de Spira wordt aangedreven door een motorfietsmotor, is er geen achteruitversnelling. Bij het parkeren zou je dus misschien eens moeten uitstappen en duwen. Gezien zijn gewicht lijkt ons dat echter geen onoverkomelijk probleem.