Zelfs geen andere naam voor Buick Cascada

Door: BV

General Motors verpakt Opel-modellen graag als Buick voor de Amerikaanse markt. De jongste telg die deze behandeling ondergaat, is de Astra Cabrio. Die heet Cascada op de Europese markt. Er werd nog gespeculeerd over een naamswijziging naar Velite (naar een door Bertone getekende concept uit 2004) voor de Amerikaanse klanten, maar de autogigant troost zich zelfs die moeite niet.

Te zien op het Autosalon van Detroit

De Cascada debuteert morgen op het Autosalon van Detroit. Hij wordt er leverbaar met een 200pk sterke 1.6l turbomotor op benzine en wordt exclusief gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Dat de diesels de oceaan niet oversteken, verbaast niemand.

GM verving de Opel-logo’s door die van Buick, maar was voor de rest blijkbaar erg tevreden met het resultaat. We vinden geen verschillen, maar wie zelf even wil gaan speuren, kan dat doen in de fotospecial.