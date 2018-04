Mercedes GLE 63 AMG gaat in duel met BMW X6 M

Door: BV

Mercedes AMG heeft z’n 5,5l V8 biturbomotor onder de kap van de GLE Coupé gelepeld. En omdat die nieuwe SUV met dynamische proporties gemaakt is om de BMW X6 de kaas van de boterham te eten, is de AMG helemaal klaar voor het duel met de BMW X6 M.

De specificaties

De AMG-centrale onder de kap stelt de bestuurder 577pk en 700Nm ter beschikking. Dat is - en hier geloven we niet in toeval - nét 2pk meer dan de M van de aartsrivaal uit München laat optekenen. De aandrijving geschiedt hier steeds op de vier wielen en een 7G-Tronic-automaat neemt het schakelwerk voor z’n rekening. Het resultaat is een sprinttijd van 4,3 seconden. Eén tiende te traag om de BMW bij te benen, maar we zijn nog niet rond.

Mercedes GLE 63 AMG S

Ja, er is nog een S-variant ook. Die levert 585pk terwijl de koppelcurve wordt opgetrokken van een piek van 700Nm naar 760Nm. En daarmee kan de Mercedes wél de cijfers van de BMW (4,2 tellen voor de honderdsprint) evenaren.