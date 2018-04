Buick Avenir Concept ook voorbode nieuw topmodel Opel?

Door: BV

Buick stelt op het Autosalon van Detroit niet alleen een Opel Cascada met Amerikaanse merklogo’s voor, het heeft ook nog een concept car klaar. Die toont dat het merk weer droomt van een nieuw topmodel. En dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor Opel.

Avenir, een nieuwe grote Buick

Het jongste decennium wist Buick z’n toekomst in niet onaanzienlijke mate veilig te stellen door Europese Opels in z’n toonzaal te parkeren. En het merk doet het goed. Zo goed zelfs, dat het weer kan dromen van een absolute gammatopper. Dat is deze Avenier, die uit de kluiten gewassen afmetingen hult in een koetswerk met scherpe lijnen en een opvallende boat tail.

Luxueus interieur

Het interieur is niet overdreven futuristisch, maar tikt wel alle noodzakelijke vakjes aan. Er is sfeerverlichting, je kan er draadloos je smartphone opladen, de materialen zijn edel (hout, bamboo en zijde) en het infotainmentsysteem is helemaal bij de tijd. Dat herkent zelfs welke bestuurder plaatsneemt en laadt dan automatisch al z’n voorkeuren, van muziek tot de kalender en recente bestemmingen. Achteraan vind je geen conventionele bank, maar individuele zetels. Bij concept cars is dat regel, eerder dan uitzondering, maar het sneuvelt bijna altijd op weg naar serieproductie.

Serieproductie?

Ja, die is niet uitgesloten. Vooral omdat Buick erg duidelijk binnen de grenzen van het haalbare blijft. Ook technisch. Veel details geeft het merk niet vrij, maar er is sprake van een V6 met directe injectie en start/stop/technologie en cilinderuitschakeling, permanente vierwielaandrijving en een automaat met 9 versnellingen en twee koppelingen.

En de Opel?

Natuurlijk droomt ook Opel van een opvolger voor de reeds lang ter ziele gegane Omega. En het valt niet te ontkennen dat het lijnenspel van deze Avenir net zo goed zou kunnen aansluiten bij recente modellen van het Duitse merk. Het is ook niet uit te sluiten dat Opel nog eens een model in de catalogus opneemt dat oorspronkelijk voor de Amerikaanse markt bestemd is. Zonder die boat-tail, wellicht.