Infiniti Q60 blijft in mysterie gehuld

Door: BV

Infiniti heeft z’n 2+2 Q60 Concept Coupé publiek gemaakt op het Autosalon van Detroit. Tegelijk lost Nissans luxemerk wat extra foto’s en… weinig anders.

Afmetingen en motor

De tweedeurs distilleert wat inspiratie uit de Infiniti Q80 Inspiration Concept die we eerder op het Autosalon van Parijs 2014 al achter de kiezen kregen. Maar deze dynamische vierzitter heeft uiteraard aangepaste proporties. Hij is 4,69m lang, 1,86m breed en 1,37m hoog. Voor de aandrijving doet het bedrijf beroep op een drieliter V6 benzinemotor met twee turbo’s. Dat is een nieuw ontwikkelde motor die we binnenkort ongetwijfeld in een hele schare nieuwe Infiniti’s zullen terugzien. Maar omdat het nog niet zo ver is, lossen de Japanners nog geen jota over de prestaties van dat blok.