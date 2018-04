Na (heel) lang wachten: nieuwe Honda NSX

Door: BV

Van 1990 tot 2005 stond de originele Honda NSX in de catalogus. En meteen erna doken de eerste geruchten over een opvolger op. Uiteindelijk hebben we er 10 jaar op moeten wachten, maar hier is hij nu echt: de nieuwe Honda NSX. Als Acura, want op de Amerikaanse markt is dat de merknaam die de Japanners erop kleven.

Hybride Honda NSX

Dat de NSX een hybride zou worden, stond al veel langer vast. Hij combineert nu een V6 met twee turbo’s en ‘meer dan 550pk’ met drie elektromotoren, verdeeld over beide assen. Wie bij de les is, weet nu dus al dat de NSX als het moet over vierwielaandrijving beschikt. En wat elektronische hocus pocus zorgt ervoor dat je altijd exact uitkomt waar je het stuur mikte.

Vier rijmodi

Als vanzelfsprekend krijg je een hele hoop knoppen en gizmo’s om mee te spelen. Je mag al kiezen uit vier aandrijf-recepten: stil, Sport, Sport+ of Circuit. Een simpele draai aan de knop zorgt er dan voor dat de ophanging, versnellingsbak (een negentrapsautomaat), benzinemotor en elektromotoren exact weten wat ze moeten doen.

Afmetingen

In 2013 kregen we al een NSX Concept te zien, maar het eindresultaat werd nog een stukje groter. De nieuwe NSX meet nu toch 4,47m in de lengte, 1,94m in de breedte en 1,21m in de hoogte.

Hoe snel is de nieuwe Honda NSX?

Dat weten we niet! Honda wil het model nog dit jaar op de markt brengen voor, zo wordt gefluisterd, ruwweg € 125.000, maar voor prestaties is het nog te vroeg. Misschien kent Honda die wel op het Autosalon van Genève.