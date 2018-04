RAM Rebel klaar voor grijze import

Door: BV

We parkeren de RAM nog steevast onder de Dodge-merknaam, maar eigenlijk heeft moederhuis Chrysler dat afgesplitst. Dodge is zichzelf aan het omturnen tot het Amerikaanse Alfa Romeo, terwijl RAM zich concentreert op de functionele modellen. En dat zijn bijna allemaal pickups. Op het Autosalon van Detroit staat weer een nieuwe versie te blinken: de RAM Rebel. Dat is een op terreingebruik gefocuste versie.

RAM 1500 Rebel

Officieel worden die RAM’s niet in Europa geïmporteerd, maar er sijpelen er toch elk jaar enkele honderden binnen via grijze importkanalen. Ook in ons land. Het is daarom niet eens uitgesloten dat je zo’n RAM Rebel tegenkomt op Belgisch asfalt. Je zal hem herkennen aan de nog groter uitgevoerde RAM-logo’s en een specifieke interieuraankleding. De extra terreineigenschappen moeten echter komen van de specifieke banden, de 2,5cm verhoogde ophanging, standaard luchtvering achteraan en de zachtere achterste stabilisatorstang. Het recept heeft veel weg van dat van de Ford F-150 Raptor, maar bij het blauwe ovaal kiest met nog meer voor de overtreffende trap.

Grote motor, of héél grote motor

Voor de aandrijving krijg je de keuze: een 3,6l V6 met 305pk of een 5,7l V8 HEMI met 395pk. In ons land worden die steevast gevoed door LPG, dus het steekt nu ook weer niet op een litertje verbruik meer of minder, niet?