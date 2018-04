Mercedes betaalt recordbedrag voor deelname Formule 1

Door: AUTO55

De laatste jaren is de kostprijs om mee te mogen dingen in de Formule 1 de hoogte in geschoten. Naast een vastgelegde som die dezelfde is voor elk team, moet er ook nog worden gedokt per gescoord punt van het jaar voordien. Waar er vorig seizoen nog het vaste bedrag van € 432.000 moest worden opgehoest, is dat nu € 439.000. Klein bier voor een F1-raceteam zou je kunnen denken, maar er dient dus ook nog rekening te worden gehouden met de € 4.391 per punt (tegenover € 4.322 in 2014). En daarmee we zijn er nog niet. Als regerend kampioen moet het team van Mercedes nog eens een bijkomende € 879 per behaald punt betalen. De Duitsers zijn dus al gauw zo'n € 4,17 kwijt zijn om hun titel te verdedigen. Een recordbedrag. Het verschil met nummertje twee in de lijst (Red Bull)? Maar liefst € 1,96 miljoen. In totaal zal de FIA bijna € 16 miljoen opstrijken.

Gelukkig voor Mercedes compenseert het prijzengeld. In 2013 eindigde het team op de tweede stek en kreeg het omgerekend ruim € 74 miljoen. Vorig jaar, met de constructeurstitel op zak, werd maar liefst € 86,78 miljoen binnengehaald.