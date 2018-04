VW Passat vol miniaturen geeft je lift naar het Autosalon

Door: BV

Wie tussen 16 en 25 januari een uitstap plant naar het Autosalon van Brussel - en dat zijn toch steevast bijna 400.000 mensen - houdt beter een oogje open voor deze aparte Volkswagen Passat.

Tweedehands Volkswagen Passat

Het is voor één keer geen nagelnieuw exemplaar, maar een break van de vorige generatie. En hij is origineel, wat op z’n koetswerk kleven letterlijk duizenden miniatuurtjes. De website 2dehands.be, die dit idee uitwerkte, probeerde nog z’n aanbod van ruim 80.000 voertuigen in miniatuur voor te stellen, maar meer dan ruwweg 6.000 kleintjes passen niet op de koets.

35% meer tweedehandswagens dan nieuwe

Het Autosalon van Brussel is vanzelfsprekend een tempel voor nieuwe auto’s. Maar afgelopen jaar was de tweedehandsmarkt liefst 35% groter dan die van de nog nooit eerder gebruikte vierwielers. Met dit initiatief wil zoekertjeswebsite 2dehands.be ook die occasie even in de kijker zetten. Als je hem ziet rijden, hoef je er niet alleen naar te kijken. Met wat geluk brengt hij je tot aan de ingang van het salon.