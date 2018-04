MEC Design maakt monstertje van E-klasse

Door: ADD

MEC Design, een van oorsprong Duits bedrijf dat zich specialiseert in extrem-tuning van Mercedes Benz voertuigen, heeft een body kit voor de E-Klasse Coupé en Cabrio onthuld.

Ontworpen om de E-Klasse een agressievere uitstraling te geven, omvat de kit vooraan een nieuwe bumper met front lip spoiler en bredere spatborden. Naast de centrale luchtinlaat kan je werkelijk niet omheen, die is ongeveer even groot als de grille en dan zijn er links en rechts ook nog eens luchtgaten van even monsterlijke proporties. Maar dat alles volstaat natuurlijk niet. De gehele motorkap wordt vervangen en MEC-Design voegt ook sportievere zijpanelen, een vijfdelige achterspoiler en een achterbumper met geïntegreerde diffuser toe. 20-inch lichtmetalen velgen ontbreken vanzelfsprekend niet.