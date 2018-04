Witte Lamborghini Veneno Roadster pronkt in Hong Kong

Door: ADD

Slechts negen exemplaren van de Lamborghini Veneno Roadster zullen de fabriek uit rollen. En eentje daarvan is nu bij een dealer in Hong Kong aangekomen. Een hagelwit exemplaar.

De Lamborghini Veneno Roadster werd in 2013 gelanceerd naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het merk. De productie is zoals gezegd beperkt op negen stuks die elk een prijskaartje van ruim 3,3 miljoen euro dragen. Voor de adrenaline zorgt een atmosferische V12 met 6,5l slagvolume en 750pk. De 1.490kg lichte roadster sprint naar 100 km/u in slechts 2,9 seconden en topt op 355 km/u.

Is het allemaal niet snel genoeg? Dan kan je voor de versie met dak gaan. Die is in de sprint een tikkeltje sneller dankzij zijn iets lagere gewicht: 2,8 seconden. Voor de topsnelheid echter moet je het niet doen, die is hetzelfde. Helaas zijn er slechts luttele 3 Veneno's gepland. Dus dream on...