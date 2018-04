Door: ADD

Een dik jaar na de geboorte van de Elise S Cup R die enkel op circuit mocht, kan je bij Lotus nu ook de straatversie bestellen.

Circuit-invloeden

Die is – hoe kan het ook anders – sterk beïnvloed door de circuituitvoering en dus voorzien van een aerodynamische koetswerkkit met onder meer een splitter vooraan, zijschorten en achteraan een enorme diffuser en vleugel.

Kracht wordt geleverd door een 1,8-liter viercilinder met supercharger die 217pk en 249Nm koppel produceert. De motor is verbonden aan een zesbak, die het 932kg lichte model in staat stelt om te versnellen naar 100km/u in 4,2 seconden en een topsnelheid van 225km/u te halen. Over een rondje op het Hethel testcircuit doet de S Cup drie seconden minder dan de 'gewone' Elise S.

Lotus Elise S Cup: de prijs

Hoeveel je voor de Lotus Elise S Cup in België op tafel moet leggen, konden we helaas nog niet achterhalen, maar in Duitsland betaal je er minstens € 56.525 voor.