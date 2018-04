Komt hij echt, de BMW M2?

Door: ADD

Toen BMW in december 2010 de komst van de 1-serie M Coupé aankondigde, gaf het bedrijf te kennen dat het om een beperkte productie van 2.700 stuks zou gaan. Maar het overweldigende succes deed de Münchener overstag gaan en uiteindelijk kwamen er wereldwijd 6.309 van op de baan terecht.

BMW M2

Dat de geboorte van een nieuwe krachtige en compacte BMW in een M-kleedje niet al te lang meer op zich laat wachten, zou ons dus niet verbazen. De geruchtenmolen draait al een tijdje op volle toeren en ook spypics van een op de 2-Serie Coupé-gebaseerde M2 doken al op.

En nu is er in de VS 'bewijs' opgedoken dat er in november van dit jaar een M2 in productie zou gaan. De BMW M2 is namelijk gespot in de computertabellen van een Amerikaanse BMW-dealer.

Verwacht wordt dat BMW op het autosalon van Genève in maart een concept zal onthullen en dat je het productiemodel dan in de herfst in Frankfurt zal kunnen bewonderen.

Niet motor van BMW M3 of M4

Onder de motorkap van de M2 zou een door turbo's geblazen 3.0-liter zescilinder komen te liggen. En dat zal geen afgezwakte versie van de nieuwe motor zijn, die in de M3 en M4 terug te vinden is, maar een verbeterde versie van de zescilinder uit de M235i.