Driemaal Rolls-Royce op Dreamcars-evenement

Door: BV

Van Vrijdag 23 januari tot en met zondag 25 januari moeten op het Autosalon van Brussel de trucks in paleis 11 plaatsruimen voor de exclusieve dreamcars. En daartussen mag Rolls-Royce natuurlijk niet ontbreken. Naast de nieuwe Ghost Series II zal het Britse prestigemerk ook twee andere, exclusieve modellen uit haar gamma tonen: de Wraith en de Phantom Drophead Coupé.

Ghost Series II

De Ghost zou je kunnen beschouwen als de meest eenvoudige limousine binnen het Rolls-Royce-gamma. Dankzij zijn 'lagere' prijs moet hij een jonger koperspubliek aanspreken. Al is dat 'lager' erg relatief natuurlijk. Vanaf circa € 350.000 is hij namelijk de jouwe, wat behoorlijk minder duur is dan een Phantom.

Wraith

De Rolls-Royce Wraith is dan weer de krachtigste (lees sportiefste) en technologisch meest geavanceerde wagen in de geschiedenis van het merk. Deze Gran Turismo heeft een richtprijs van een kleine 400.000 euro.

Phantom Drophead Coupé

Geïnspireerd door de racejachten uit de jaren dertig, oogt deze Drophead Coupé (of cabrio als je wil) informeler dan de befaamde Phantom. Het prijskaartje? Ten minste € 461.615.