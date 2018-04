Mercedes C-Coupé: een echte Coupé

Door: ADD

Om tegen de Audi A5 of BMW 4-Reeks opgewassen te zijn, zal Mercedes op het Autosalon van Frankfurt de C-Coupé in het segment van de sedans positioneren. En dat is niet louter marketingpraat, de C-Coupé (en ook de afgeleide cabrio die in 2016 komt) wordt werkelijk groter: de wielbasis groeit, zijn silhouet lijkt lager.

Een échte Coupé van Mercedes C-Klasse

Visueel is de C-Coupe is gebaseerd op zijn grote broer, de S-Klasse Coupé met zijn smalle achterlichten en coupé-daklijn. Dat laatste zal waarschijnlijk tot een aantal beperkingen achterin leiden. In ruil daarvoor zullen de bestuurder en zijn passagiers van de laatste innovaties kunnen genieten: luchtvering, 9-trapsautomaat, stereocamera en diverse rij-assistentiesystemen.

C-Coupé ook als AMG en AMG Sport-versie

Op het motorvlak zal de sportief ingestelde C-klasse Coupé het niet moeten stellen met basismotoren. Voor de topmodellen en de AMG-versies, waaronder een C450 AMG Sport, houdt Mercedes zelfs de digitale cockpit van de S-Klasse klaar.