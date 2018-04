Peugeot RCZ R Bimota met 304pk

Door: ADD

Peugeot en de Italiaanse motorenfabrikant Bimota hebben de handen in elkaar geslagen om een speciale editie van de Peugeot RCZ R uit te brengen. Het resultaat werd onthuld tijdens de Motorbike Expo in Verona, Italië.

In Bimota-stijl

De Italianen doopten de sportieveling PB104, PB staat voor Peugeot en Bimota, "1" omdat het hun eerste gezamelijke project is en “04” – je raadt het nooit – voor de vier wielen (een normale Bimota heeft er namelijk slechts twee). De koets kreeg de kenmerkende Bimota racekleuren en zwarte vijfspaaks lichtmetalen velgen. Binnenin is er het obligate Alcantara, een dashboard met rode accenten, twee GoPro camera's en een TomTom Bridge infotainmentsysteem met 7-inch display. De achterste zitplaatsen moesten plaatsruimen voor een lederen box om motorhelm en motorpak in op te bergen.

Van 270 naar 304pk

Dankzij interventies zoals een nieuw afblaasventiel voor de turbo, nieuwe uitlaatsystemen en aangepaste sturingssoftware beschikt de 1,6-liter THP turbo benzinemotor nu over 304pk. Het remsysteem is ook bijgewerkt en de ophanging is met 10mm verlaagd.