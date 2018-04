BMW M2 Coupé komt met xDrive

Door: ADD

Dat de BMW M2 eraan komt, dat voelden wij al aan onze kleine teen. En nu wordt er in de Britse media bericht over een M2 Coupé met optionele all-wheel drive.

M2 Coupé bijt spits af

Of je het nu leuk vindt of niet, vierwielaangedreven BMW M-modellen zijn op komst. Niet standaard natuurlijk, het xDrive-systeem zal steeds een optie blijven. We wisten al dat BMW een M5 prototype met 4x4 aan het testen is, maar nu lijkt het dus erop dat het eerste model dat werkelijk vierwielaandrijving krijgt, de M2 Coupé zal zijn, die later dit jaar uitkomt.

Alle M's optioneel 4x4?

Volgens diezelfde media zal BMW eind 2016 of begin 2017 een M2 xDrive in de catalogus opnemen om de verkoop te stimuleren (op welke markten is nog niet helemaal duidelijk) en uiteindelijk vierwielaandrijving op het volledige M-gamma aanbieden.

Allemaal wat efficiënter, niet leuker

De achterwielaangedreven M2 (met optionele zevenbak met dubbele koppeling) haalt de honderdsprint in 4,4 seconden, terwijl zijn topsnelheid elektronisch begrensd wordt op 250km/u. De xDrive-variant zal ongetwijfeld een nog mooiere acceleratietijd neerzetten.

Eerste leveringen zijn gepland in het vierde kwartaal van dit jaar, terwijl ergens in 2016 een M2 Cabrio moet volgen.