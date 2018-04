Mitsubishi plaagt voor Genève concept

Door: BV

Mitsubishi heeft de eerste plaagbeelden vrijgegeven voor z’n concept car voor het Autosalon van Genève dat over dik een maand de deuren opent.

Weinig details

Natuurlijk willen de Japanners nu nog niet te diep in hun kaarten laten kijken. Het merk beperkt zich tot de bekentenis dat het om een tweewielaangedreven plug-in hybride gaat en belooft een opvallend nieuw design. Wat we er wel van kunnen zien, zou wel eens kunnen wijzen op een opvolger voor de Concept XR-PHEV die in november 2013 op het Autosalon van Tokyo werd voorgesteld. Dat moet uiteindelijk een compacte crossover voor Mitsubishi worden.