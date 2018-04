Mercedes GLE Coupé maakt zich op voor Jurassic World

Door: BV

In juni arriveert de vierde film in de Jurassic Park-reeks in de cinemazalen. Die heet Jurassic World. Daarvan weten we in elk geval al dat Mercedes er voor een groot deel van het rollend materiaal zorgt. Onder meer de nieuwe GLE Coupé en de erg radicale Mercedes G 63 AMG 6x6 doen erin mee.

Dinosaurusbestendig?

Het ziet er niet naar uit dat de Mercedessen die figureren in de film erg zwaar onder handen genomen zullen zijn. En dat is misschien wel geen gemiste kans. De mensen van carwow kropen daarom maar even in hun photoshop en voorzagen de concurrent voor de BMW X6 van aanpassingen waarop zelfs de meest gemene dino’s hun tanden moeten stuk bijten. Tot aan een harpoen toe. De striping is gebaseerd op die van de Ford Explorers die in de eerste film uit 1993 figureerden.