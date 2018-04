Hamann dipt BMW M4 in DTM-saus

Door: AUTO55

Duits tuner Hamann heeft zich over de BMW M4 gebogen. Het doel? De massaconstructeur voor zijn met de bouw van een straat-M4 die zo uit het DTM-kampioenschap lijkt te zijn geplukt. En het is niet bij optische aanpassingen alleen gebleven. De dubbel geblazen zescilinder uit de M4 werd door de tuners opgevoerd tot een stevige 517pk en 700Nm en ook de ophanging bleef niet onbehandeld. Daarnaast werden de fabrieksvelgen ingewisseld voor 21-duimers met daarrond extra kleverige Vredestein Ultrac Vorti R-banden. En om de bestuurder er onderweg aan te herinneren dat hij of zij in een in Hamann-saus gedipte BMW stapt, wordt het bedrijfslogo op de straat geprojecteerd telkens het portier opent. Gelukkig kunnen alle onderdelen ook gewoon apart worden besteld...