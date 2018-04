Aston Martin vindt geld voor nieuwe modellen

Door: BV

Aston Martin introduceerde eind vorig jaar een nieuwe Lagonda. Een snelle vierdeurs sedan die we om allerlei redenen - waarvan homologatie en uitstoot niet de minste zijn - niet eens in Europa te zien krijgen. En de rest van het gamma… dat wordt almaar ouder. Het lijnenspel van de sportwagens is nog behoorlijk bestand tegen de tand des tijds, maar de technologie dreigt te verouderen. Voor nieuwe productgeneraties heb je echter (veel)geld nodig.

Zoveel als nodig is

De grootste aandeelhouder van Aston Martin is Investindustrial. Dat is een investeringsgroep. En daarin schuilt een probleem, want dat soort groepen is uit op rendement op korte termijn. En dat heeft Aston Martin niet te bieden, zelfs niet na een langdurige vrijpartij met Mercedes. Het is daarom van groot belang dat Investindustrial aan persbureau Bloomberg heeft laten weten dat het al het nodige kapitaal vrijmaakt voor een vernieuwing van het gamma.

Eerste blik op het Autosalon van Genève

Het bedrijf zal een eerste blik gunnen op de toekomst van Aston Martin op het aanstormende Autosalon van Genève. Welke vorm dat exact zal aannemen is nog niet duidelijk. Het is weinig waarschijnlijk dat Aston Martin met een concept car uitpakt. Het zal zich wellicht beperken tot de aankondiging van toekomstige producten. De kans is groot dat daar ook een SUV bijzit. Het bedrijf stoeide al eerder met dat idee, toen nog voor merknaam Lagonda. Aston Martin wil z’n jaarlijkse productie doen stijgen tot ruwweg 8.000 stuks. Dat is een verdubbeling.