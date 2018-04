Rij in maart met de nieuwe Renault Alpine

Door: AUTO55

Toegegeven, de titel is wat misleidend. Het gaat immers niet om een echt exemplaar. Terwijl we (al lang) wachten op de introductie van de gereïncarneerde Alpine A110, waarvan de conceptversie bijna drie jaar oud is, probeert Renault ons warm te houden met een 'iets' extremere virtuele versie. Die kan je vanaf maart downloaden voor de racesimulator Gran Turismo 6 op Playstation. In dat videospel kan de Alpine rekenen op 450pk en 580Nm koppel komende van een al evengoed uit enen en nullen opgebouwde 4.5-liter V8 en haalt hij 320km/u. De vormgeving mag je zelf beoordelen in de fotospecial.

Minder extreem

In de praktijk zullen zijn visuele kenmerken en prestaties minder extreem zijn. Maar de nieuwe Alpine wordt wel een lichtgewicht. Er was immers al beslist dat de auto minder dan een ton moet wegen. In de virtuele wereld is dat alvast gelukt, want daar legt de bolide exact 900kg op de weegschaal. Wat je trouwens ook niet hoeft te verwachten op de 'echte' Alpine, zijn luchtremmen die bij extreme snelheden uit de koets klappen.