Meer over de vernieuwde Infiniti Q70 (+ prijzen)

Op het New Yorkse autosalon introduceerde Infiniti vorig jaar een opgefriste versie van de Q70. Met nieuwe lichtblokken uiteraard en een smoel waarin door middel van grille en bumper wat trekken van de Q50 werden geïntroduceerd. En met LED-koplampen, een geoptimaliseerde ophanging, bijkomende opbergvakken en extra 12V-stopcontacten.

Motoren en prijzen

Het aanbod start bij de 170pk en 400Nm sterke 2.2-liter diesel die in België minstens € 43.500 kost. Daarmee zit je na 8,9 seconden aan 100km/u, rij je maximaal 220km/u en verbruik je gemiddeld 4,9l/100km (129g/km CO2). Net hoger op de prijsladder staat de hybride, die een elektomotor aan een benzinedrinkende 3.5-liter V6 koppelt en uitpakt met een gecombineerd vermogen van 364pk. De Hybrid lukt de honderdsprint in 5,3 tellen, met een opgegeven gemiddelde van 6,2l/100km (145g/km CO2). Zo'n Q70 Hybrid maakt je zeker € 58.500 armer.

Tot slot halen we nog de - bij ons - onverkoopbare Q70 3.7 aan. Die kost € 60.100 (meteen in het hoogste uitrustingsniveau) en laat zich voortbewegen dankzij een - jawel - 3.7-liter V6 die we kennen uit de Nissan 370Z. Het blok produceert 320pk en 360Nm. Dat is niet alleen minder (gezamenlijk) vermogen dan wat de Q70 Hybrid poneert, maar ook slechts 10Nm extra trekkracht ten opzichte van diens 3.5-liter zescilindermotor zonder elektrische hulp. De Hybrid trekt dan ook bijna een seconde sneller op en verbruikt op papier bijna de helft, met een CO2-emissiecijfer dat 90g/km lager ligt.