Is voorrang van rechts zinvol?

Door: ADD

Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt. Op zich een eenvoudige regel die toch voor heel wat verwarring zorgt. Te onduidelijk volgens velen en ook steeds meer steden en gemeenten schaffen de voorrang van rechts op drukke wegen af.

Borden zijn ondubbelzinnig duidelijk

Zo dachten ze er in Dilbeek ook over en daarom besliste de gemeenteraad om van de algemene voorrangsregeling af te wijken en voortaan op kruispunten ofwel met voorrangsborden ofwel met stop-borden aan te geven wie er voorrang heeft. Volgens hen verleent driekwart van de weggebruikers sowieso geen voorrang en gebeurden er te veel ongevallen.

Wat zeggen de instanties?

De VAB treedt hen hierin bij. Ook zij zijn van mening dat borden efficiënter zijn. Het BIVV vindt het in bepaalde situaties eveneens geen slecht idee om de regel af te schaffen, maar wijst er tegelijkertijd op dat in de bebouwde kom dit nog altijd een goede maatregel is. Misschien omdat de voorrang van rechts tot vertragen aanzet waardoor er plaatselijk minder snel gereden wordt.

Hoe het ook zij, dat de regel uit het verkeersreglement verdwijnt, dat zal nog niet voor meteen zijn.