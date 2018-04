Witstar: imposante Chinese SUV mét aquarium

Door: ADD

Misschien mogen we het niet hardop zeggen, maar op het Autosalon van Brussel viel slechts een handvol spectaculaire zaken te zien.

Op de voorbije editie van de NAIAS, het autosalon in Detroit, kwam je daarentegen wel zo nu en dan een hoogst opmerkelijk voertuig tegen. Aan een auto die uit de 3D-printer komt, stelden wij je al voor. Maar kende je deze SUV met aquarium al?

Cultuurschok op vier wielen

De Chinese autofabrikant GAC Group stelde vol trots haar vlaggenschip, de WitStar, op het Autosalon van Detroit voor. De WitStar is een elektrische SUV met indrukwekkende vleugeldeuren – bijna de gehele flanken klappen zoals albatrosvleugels naar boven. De grille, wielen en het dashboard lichten turkoois op en ook op de flanken knippert een meterslange rij turkooizen lichtjes. Omdat overdaad niet in het Chinese woordenboek staat, schitteren ook binnenin honderden lampjes aan de zijkanten van de stoelen - in turkoois natuurlijk. En in het midden van de achterbank klotst er water en wellen luchtbellen op: een aquarium in de armsteun zowaar! De kleurrijke plastic vissen horen er als vanzelfsprekend bij. Het is een cultuurschok op vier wielen.

Ook prestaties imponeren

De auto heeft niet alleen een opvallend design, maar legt ook indrukwekkende cijfers voor. Met behulp van een automatische piloot met gps en infrarood camera's kan de SUV autonoom rijden. Een hybride-elektromotor topt op 160km/u, heeft een autonomie van 100km en als de benzinemotor het overneemt, stelt die zich tevreden met een verbruik van twee liter per honderd kilometer.

Niemand in de westerse auto-industrie gelooft dat het Chinese GAC een SUV met dergelijke prestaties en features op de markt kan brengen. Maar dat zou best wel eens naïef kunnen blijken.