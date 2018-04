Kadjar: de Qashqai van Renault

Door: BV

Renault heeft officieel de eerste informatie over de Kadjar vrijgegeven. En daarmee treedt het Franse merk nu eindelijk toe tot het segment van de middenklasse SUV's. Het succes van de kleinere (op de Clio gebaseerde) Renault Captur smaakt duidelijk naar meer. Over de geflopte Koleos wordt niet meer gesproken...

Scherpe concurrentie

Met een lengte van 4,45m en breedte van 1,84m positioneert Renault zich in de kern van het nog jonge C-Klasse SUV-segment. Wat niet betekent dat hij geen concurrenten heeft. Het bedrijf mag het van meet af aan opnemen tegen de Qashqai van alliantiepartner Nissan, maar ook tegen succesmodellen als de Mazda CX-5, Hyundai ix35, Volkswagen Tiguan en - waarom niet - de Audi Q5.

Nadruk op stijl

“ De stijl omschrijven de Fransen zelf als dynamisch en aantrekkelijk ”

Het onderstel deelt de Kadjar, waarvan we de naam al eerder uit de doeken deden , met de Nissan Qashqai . En hoewel Renault er op dit ogenblik zelf nog geen uitspraken over doet, gaan we ervan uit dat ook de motoren met de Japanner gemeenschappelijk zullen zijn. Daarin zitten immers al krachtcentrales die door de Fransen ontwikkeld zijn. De 1,5 en 1,6l diesels op kop.

De Kadjar zal echter helemaal niet lijken op z’n Japanse broer. Het designcentrum van Renault keek vooral naar de Captur. De stijl omschrijven de Fransen zelf als dynamisch en aantrekkelijk, terwijl een flinke dosis zwart plastic op z’n minst de indruk wekt van niet al te fragiel te zijn. Opvallend: Renault kiest bewust voor een grote bodemvrijheid van 19cm. De meeste compacte SUV's doen op dat vlak nauwelijks beter dan conventionele berlines. De autoconstructeurs weten immers al te goed dat niemand er effectief het terrein mee induikt. Renault geeft zelfs een op- (18°) en afrijhoek (25°) mee.

Veelzijdig interieur

Renault wil dat je zonder aanpassingsproblemen de overstap naar de Kadjar kan maken. Daarom is de rijhouding bijna dezelfde als bij een hatchback. Maar er is wel aan gebruiksgemak, belaadbaarheid en de jongste elektronicasnufjes gedacht. Een verstelbare koffervloer geeft je de keuze tussen enkele verborgen opbergvakken of een opslagcapaciteit van maximaal 472l. Uitbreiden kan door de achterbank (in ongelijke delen) plat te leggen of zelfs door de passagierszetel uit de weg te klappen.

Slimme aandrijflijn

De interessantste versies voor de Belgische markt (wegens een lagere CO2-uitstoot) zullen enkel over voorwielaandrijving beschikken. Maar ook die zal Renault uitrusten met slimme elektronica die de tractie op een slechte ondergrond optimaliseren. Wie op dat vlak echt het onderste uit de kan wil, kan natuurlijk ook voor een (niet permanente) vierwielaandrijving kiezen. Dan schieten de achterwielen te hulp als het moeilijk wordt.

Wereldpremière in Genève

De Kadjar wordt zowat een wereldauto. Hij gaat in première op het Autosalon van Genève en wordt tijdens de zomer gecommercialiseerd. Europa, de landen rond de Middellandse Zee en Afrika bijten de spits af. Daarna volgt ook China.