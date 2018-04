Amerikaanse studie toont aan dat SUV's veel veiliger zijn dan kleine auto's

Door: ADD

Ze zijn groot, hoog en zwaar. En net daarom denken velen dat SUV's veiliger dan kleine auto's zijn. Een Amerikaanse studie lijkt dat nu te bevestigen.

Vroeger allesbehalve veilig

Ongeveer tien jaar geleden waren SUV's nog uiterst onveilig. Ze hadden hoge sterftecijfers omdat ze de neiging hadden om te kantelen. Ondertussen ziet het er helemaal anders uit. De terreincrossovers zijn de veiligste auto's en de verschillen met kleine auto's zijn extreem, dat toont een Amerikaanse studie aan die zelfs experts verraste.

SUV biedt beste bescherming

Het Instituut voor Verkeersveiligheid van de Amerikaanse verzekeraars (IIHS) heeft het risico om in een recente auto te overlijden bij een ongeval geanalyseerd. Daarvoor vergeleken ze de feitelijke crashgegevens bij de populairste Amerikaanse voertuigen uit de modeljaren 2008 tot 2011.

De resultaten tonen aan dat over alle klassen heen een SUV de beste bescherming aan de inzittenden biedt. Grote vierwielaangedreven SUV's zoals de Mercedes GL, Volvo XC90 en Lexus RX 350 kwamen als zeer veilig uit de test, er waren namelijk geen doden in te betreuren. Maar ook in de vierwielaangedreven Audi A4 en middelgrote SUV Kia Sorento (met voorwielaandrijving) stierf er in de geanalyseerde periode niemand.

Kleine en goedkope modellen scoren zeer slecht

Het hoogste sterftecijfer kreeg de kleine Kia Rio achter zijn naam. In dit model zijn per miljoen geregistreerde voertuigen 149 chauffeurs overleden. In het algemeen werden vooral bij kleine en goedkope modellen relatief gezien zeer hoge sterftecijfers vastgesteld.

Voor de volledigheid geven we jullie hieronder de 10 veiligste en onveiligste auto's mee (volgens IIHS).

De 10 veiligste auto's

Audi A4 Quattro

Honda Odyssey (niet in Europa te verkrijgen)

Kia Sorento 2WD

Lexus RX 350

Mercedes GL-Klasse

Subaru Legacy 4WD

Toyota Highlander Hybrid 4WD

Toyota Sequoia 4WD

Volvo XC 90 4WD

Honda Pilot 4WD

De 10 onveiligste auto's