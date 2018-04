Officieel: Ford Focus RS met ‘meer dan 320pk’

Door: BV

De RS-stamboom reikt met de officiële voorstelling van deze nieuwe Focus RS nu 48 jaar en vijf generaties diep terug naar een Escort. Een halve eeuw haast, waarin het performante model verschillende lay-outs kreeg. Eerst achterwielaandrijving, dan vierwielaandrijving, vervolgens werden alleen de voorwielen met kracht gevoed en nu… zijn we weer bij vier wielen.

Kapers op de kust

Ford deed behoorlijk lang vaag over de komst van een nieuwe RS. Een auto die nota bene de benchmark was in zijn klasse. En we gebruiken de verleden tijd omdat er inmiddels meer kapers op de kust zijn. De Mercedes A 45 AMG om er maar één te noemen. Of de Audi RS3 Sportback. Maar in de staart van de huidige Focus-generatie komt er nu toch weer een RS. Ford heeft wat te bewijzen…

Alsof het gisteren was

Eén generatie geleden had de Focus RS ook al meer vermogen dan wat logischerwijze aan de voorwielen wordt toevertrouwd. En toch besloot het bedrijf toen géén vierwielaandrijving te monteren. Dat zou te zwaar zijn en niet eens betere stuureigenschappen opleveren. Daarop werd een geavanceerde voorwielophanging - RevoKnuckle geheten - bedacht. Genoeg, zo klonk het bij Ford, om 305pk op de weg te zetten. En het werkte. Maar nu is hij er niet meer.

Integraalaandrijving

De nieuwe RS beschikt over aandrijving op alle vier de wielen. Onder bepaalde omstandigheden tenminste. Want de achterwielen worden – middels Dynamic Torque Vectoring – alleen met paardenvlees gevoed als dat echt nodig is. Maximaal 70% van de trekkracht kan naar de achteras worden gedirigeerd, waarbij vervolgens de trekkracht afhankelijk van de rijsituatie naar één van de twee achterwielen wordt overgebracht. Een speciale rear drive unit (RDU) rekent 100 keer per seconde uit bij welk wiel de kracht het beste omgezet kan worden in grip en snelheid. Volgens Ford zou de Focus RS hierdoor compleet vreemd zijn van onderstuur.

Bye vijfcilinder

Ook niet meer is de fabuleuze vijfcilinder. Ford kreeg dit fantastisch presterende en klinkende 2.5 liter blok niet meer voorbij de heersende emissie-eisen. In plaats daarvan wordt de arbeid nu verricht door een 2.3 liter viercilinderturbo uit de Mustang. Een aangepaste motor, om precies te zijn. Zo is de RS-motor fysiek veel sterker dankzij onder meer een verstevigde cilinderkop en een grotere turbo en intercooler. Ook het in- en uitlaattraject is grondig aangepast. Niet alleen voor extra vermogen, maar ook voor een betere klank.

En de specificaties?

Ford is niet meteen zuinig met details als het op deze nieuwe Focus RS aankomt. Maar dat verandert zodra het om specificaties gaat. 20% zuiniger dan z’n voorganger en ‘meer dan 320pk’. En dat allemaal omdat we er in de aanloop naar het Autosalon van Genève nog eens over zouden schrijven.

Wanneer te koop?

Wel, ‘in de loop van dit jaar’. Nog meer onduidelijkheid dus. Behalve over de kleuren. Je zal kunnen kiezen uit exact vier stuks. Nitrous Blue, Stealth Grey, Absolute Black en Frozen White. Het karakteristieke groen van z’n voorganger staat dus niet op de lijst. En ook het op deze foto’s zichtbare ‘Liquid Blue’ zal niet te krijgen zijn. Die blijft voorbehouden aan dit prototype.