Volkswagen vernieuwt de Caddy

Vanaf deze zomer zullen klanten van het eerste uur met de vernieuwde Caddy kunnen rondrijden. Die kreeg een nieuw dashboard, een bij de tijd gebracht uiterlijk en Euro 6-motoren.

Van het huidige model werden er anderhalf miljoen exemplaren verkocht, dus de nieuweling staat voor een uitdaging. En hij zet vol in op veiligheid, comfort en gebruiksgemak. Zo beschikt de nieuwe Caddy (optioneel) over VW's Front Assist met City-noodremfunctie, een systeem dat tot 30km/u zelf een noodstop kan uitvoeren. Daarnaast is Multi Collision Brake, dat gevolgschade na een aanrijding beperkt of voorkomt, standaard op de Euro 6-versies. Nog andere welkome opties zijn de grootlichtassistent, vermoeidheidsherkenning en voorruitverwarming. Ook adaptieve cruise controle en een parkeerassistent zijn als extra verkrijgbaar.

Dat de Caddy zich ook als een normale personenauto wil positioneren, bewijzen onder meer de nieuw ontwikkelde multimediasystemen die je ook tegenkomt in de Polo en Golf.

De motoren

De nieuwe Caddy kan je kopen met een 2.0 TDI-dieselmotor die in vier varianten verkrijgbaar is, met 75 tot 150pk. De zuinigste versie heet Caddy Blue Motion en lust gemiddeld 4l/100 km. Andere motoren zijn de 1.4 TGI (CNG/aardgas), de 1.2 TSI met 84pk, de éénliter driecilinderturbo met 102pk en tot slot de 1.4 TSI met 125pk.