Infiniti QX30 Concept voor Genève

Door: BV

Het zijn bezige bijen op de ontwerpafdeling van Nissans luxe-dochteronderneming Infiniti. Op het Autosalon van Detroit kregen we nog een Q60 te zien (een strakke 2+2 Coupé) en voor het Autosalon van Genève heeft het bedrijf een compacte SUV klaar.

Op basis van Mercedes A-Klasse

Infiniti haalt voor deze concept de banden met partner Mercedes verder aan. Dat betekent dat deze QX30 Concept, met een formaat dat ruwweg vergelijkbaar is met dat van de Nissan Qashqai of de Renault Captur op dezelfde bodemplaat rust als de Mercedes A-Klasse. Een beetje zoals de GLA dus. Voor- en vierwielaandrijving en behoorlijk kleine viercilindermotoren staan dus in de sterren geschreven.

Wanneer realiteit?

Tegenwoordig kan een merk met een beetje ambitie gewoon niet meer zonder compacte SUV. De beslissing om tot serieproductie (van een wat docieler model weliswaar) over te gaan is dus al genomen. Als alles volgens plan verloopt, staat dat in 2016 bij de dealer.