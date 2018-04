Toyota Corolla kan ook cool zijn

Door: AUTO55

De Toyota Corolla kan je tegenwoordig - na jaren afwezigheid - opnieuw in Belgische showrooms terugvinden. In de VS hebben ze ook een Corolla, maar die ziet er lichtjes anders uit. En nu kreeg die ook een sportjas aangemeten. Het resultaat is wat het merk een Special Edition noemt. Toyota is er net op tijd mee voor de Chicago Auto Show. Daar zal de constructeur ook de Camry Special Edition (zie foto's) en de gefacelifte Avalon voorstellen - allen niet bij ons verkrijgbaar. De beurs opent de deuren van 14 tot en met 22 februari.

Uiterlijk vertoon

Het pakket bevat een wat sportiever aangekleed interieur (met rood stikselwerk, dat spreekt), één van drie koetswerkkleuren (Absolutely Red, Super White of Black Sand Pearl), zwartgelakte 17-duimsvelgen, andere vloermatten en een "slimme" sleutel. Slechts 8.000 Corolla Special Editions zullen er worden gebouwd, en dit tussen augustus en december van dit jaar.