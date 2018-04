Mercedes: '10 plug-in hybrides voor 2017'

Door: AUTO55

Daimler deed het goed in 2014 - ook in België - en is van plan te investeren. Tegen 2020 wil de groep met Mercedes de grootste autoproducent van luxewagens in huis hebben en de introductie van niet minder dan tien plug-in hybride-modellen achter de rug hebben. Dat laatste moet zelfs al in 2017 het geval zijn.

Hybrides die je aan het stopcontact kan opladen, dat betekent natuurlijk lagere uitstootcijfers. En uiteraard kunnen BMW en Audi niet anders dan hetzelfde spel spelen als Mercedes. Maar tien modellen van die soort is wel een serieuze uitdaging.

Berlines eerst



Van welke modellen je dan precies een (op papier) extreem schone stekkerhybride kan verwachten? Van de C-, E- en S-klasse, al worden de soft-roaders (zoals de GLC en GLE) natuurlijk niet uitgesloten. Die worden dan uitgerust met een elektromotor en een twee- of drieliter benzinemotor. Dieselrijders moeten niet te veel hopen op elektrische hulp.