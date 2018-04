€ 4350 voor elke Daimler-medewerker

Door: AUTO55

Het Duitse autoconcern Daimler ziet de toekomst rooskleurig in. Dochteronderneming Mercedes verkocht haar modellen als zoete broodjes in 2014 (en heeft nu een hele reeks plug-in-hubrides op de planning staan) en de omzet van de groep liegt er niet om. Ze klom in 2014 met 10% ten opzichte van het jaar ervoor naar een recordhoogte van € 129,9 miljard. Na aftrek van kosten bedroeg de nettowinst nog steeds een comfortabele € 7,3 miljard. Om het personeel voor de moeite te bedanken, krijgt elk van de in totaal 135.000 medewerkers wereldwijd binnenkort een bonus van € 4.350 toegestopt. En waarom ook niet?