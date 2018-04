Teaser voor 1.341 elektrische pk's

Door: BV

Het is je vergeven als je nog nooit van Toroidion hebt gehoord. Het automerk is nieuw en één van de talloze supersportwagen-projecten die elk jaar worden ondernomen. Slechts héél af en toe haalt er ook eentje effectief de productie. De Finnen achter deze 1MW gedoopte concept die in april debuteert op de Top Marques beurs in Moncao.

1 Megawatt

De naam van de concept verwijst naar het vermogen. Dat zal immers de mythische grens van 1 megawatt of 1.341pk overschrijden, of op z’n minst evenaren. De enige auto die dat tot op heden voor mekaar kreeg was de Koenigsegg One:1, en die zet nog steeds in op een verbrandingsmotor.