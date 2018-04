Hier sta je gegarandeerd stil in 2015

Door: ADD

Onze autosnelwegen brengen elke dag duizenden Vlamingen naar het werk. Gefrustreerd staan die daar vaker stil dan hen lief is. Naar de oorzaak hebben ze meestal het raden. Onze beleidsmakers willen niet met lede ogen toezien en dus pikken ze er elk jaar opnieuw een aantal van onze slecht onderhouden wegen uit die volgens hen een grondige opknapbeurt kunnen gebruiken.

Een gewaarschuwde automobilist is er twee waard

“ In totaal wordt er 55,5 miljoen euro geïnvesteerd en 167 kilometer snelweg aangepakt ”

De driehoek Brussel-Antwerpen-Gent krijgt dit jaar extra aandacht. Waar het meeste verkeer rijdt, gebeuren dus de meeste werken. Goed bezig, horen wij je al denken. Maar zo onlogisch is dat niet, want meer verkeer betekent een grotere belasting van de wegen. Dus is de E40 in het voorjaar en de zomer aan de beurt met herstellingswerken tussen Zwijnaarde en Erpe-Mere richting Brussel, en Aalter en Bernem. Ook wordt de E19 in de zomer aangepakt met asfalteringswerken, waarbij volgens fases rijstroken tussen Mechelen-Zuid en Kontich richting Antwerpen zullen afgesloten worden.

Door nachtwerk of volcontinue te werken en werven in de vakantieperiode te plannen hopen ze de hinder zo minimaal mogelijk te houden. In totaal wordt er 55,5 miljoen euro geïnvesteerd en 167 kilometer snelweg aangepakt.

Flitsgevaar

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, waarschuwt dat ze streng gaan toezien op het aanpassen van de snelheid. Op twintig locaties wordt een mobiele flitspaal ingezet.