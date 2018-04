​Rijden in mist: velen maken dezelfde fout

Door: ADD

Moderne auto's hebben dagrijlichten en vaak volledig automatische lichtsystemen. Dat kan erg handig zijn, maar bij mist stelt er zich een probleem waarvan de meeste automobilisten zich niet bewust zijn. Als je in de mist op de automatische lichtregeling vertrouwd, zou je namelijk wel eens onzichtbaar kunnen zijn voor diegenen die achter je rijden.

Waarom?

Automatische systemen verwennen de bestuurder door de lichten als het bijvoorbeeld donker wordt of in een tunnel automatisch in en uit te schakelen. Bij mist zijn zij echter niet zodanig geprogrammeerd, dat er dan optimale veiligheid geboden wordt. Ze reageren namelijk enkel op verschillen in helderheid en niet op andere visuele obstakels zoals mist, rook of zware regen.

Het resultaat

In de nieuwe auto's zijn de dagrijlichten altijd ingeschakeld je de grootlichten niet handmatig aandoet. Van voren is een auto dus goed zichtbaar, maar het probleem is dat de achterlichten dan niet branden en dus is de auto in het geval van mist slecht of niet te zien.

De oplossing

“ Schakel mistlichten enkel en alleen in als het zicht beperkt is tot 50 meter ”

Bedien de schakelaar zelf, zo eenvoudig is het. Ook het mistachterlicht wordt door de automatische systemen niet in werking gesteld en moet dus in elk geval handmatig worden aangezet.

Mistlichten zijn functioneel

Maar weet wel dat je je mistlichten – en zeker die achteraan – enkel en alleen inschakelt als het zicht beperkt is tot 50 meter. Anders verblind je de bestuurders achter je. En een fel mistlicht in je blik kan erg hinderlijk zijn.