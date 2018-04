Quant F: 1090pk en 380km/u. Geduchte concurrent voor Tesla?

Door: ADD

Wil je aandacht voor een auto, geef hem vleugeldeuren. Dit oeroude recept lijkt ook vandaag nog te werken. In Genève toont NanoFlowcell de nieuwste versie van hun elektrische wonderauto Quant. De e-sportlimousine is de opvolger van de Quant E uit 2014, de eerste auto met flow cell technologie die officieel de baan op mocht.

Quant F: e-sportlimousine

De vierwielaangedreven elektrische auto van 5,25 meter lang, 2,20 meter breed en slechts 1,35 meter hoog, werd volgens zijn designers compleet herontworpen. De sportwagen staat op 22-duimers en het interieur betreed je zonder storende B-stijlen via twee enorme, 2m brede vleugeldeuren.

Vier elektromotoren produceren 1090pk

De elektrische aandrijving met vier asynchrone motoren bereikt op korte tijd 1.090pk. Via een nieuw ontwikkelde tweetraps automaat wordt het vermogen verdeeld over alle vier de wielen. Met een druk op de juiste knop worden enkel de achterwielen aangedreven.

Hoe snel de auto na de update is, is nog niet bekend. De vorige versie van de 2,3 ton zware Quant versnelde in 2,8 seconden van nul naar 100km/u. De topsnelheid lag op 380km/u. Nieuw is de dubbele achtervleugel op de Quant F. Aan 80km/u klapt die automatisch toe en zorgt voor extra downforce op de achterwielen.

De redox flow batterij

Energie levert een zogenaamde redox flow batterij. Die technologie wordt momenteel onder meer gebruikt voor het opslaan van de elektriciteitsoverschotten in wind- en zonne-energiecentrales. Bovendien wordt zij door veel deskundigen als dé energiebron van de elektrische auto van morgen beschouwd.

Kort uitgelegd gaat het bij de redox flow batterij om een combinatie van een accu en een brandstofcel met vloeibaar elektrolyt. Dat laatste wordt in twee tanks van elk 250 liter opgeslagen. Het elektrolyt wordt in de cel gepompt, een membraansysteem scheidt beide elektrolytvloeistoffen en zorgt voor een reactie – en precies daaruit ontstaat de energie voor de aandrijving.

Tank eens vloeibaar elektrolyt

De energie die nodig is voor het opladen komt daarom niet uit het stopcontact, maar uit het tankpistool. Een tankbeurt zal dus niet langer duren dan bij een diesel- of benzine-auto.

Geen zelfontlading

Een ander voordeel is dat redox flow cellen, in tegenstelling tot conventionele batterijen, geen zelfontlading kennen. Elektrische auto's met deze technologie zouden dus ook na lange tijd stilstaan nog steeds kunnen rijden.

Bereik: 800km

Volgens de fabrikant werd de actieradius vergeleken met het eerste model met een derde vergroot. De Quantum F zou nu een rijbereik van ruim 800 kilometer hebben.

Eentje kopen?

Details over serieproductie of hoeveel het model ons zal kosten geeft het Liechtensteinse bedrijf voorlopig niet vrij. In hoeverre de indrukwekkende cijfers kloppen, kunnen wij voorlopig dus niet nagaan. Zijn vuurdoop krijgt de Quant F op de Autosalon van Genève in maart.