Nieuwe Honda Civic Type-R haalt 270km/u

Door: BV

Honda heeft een nieuwe Civic Type-R klaar. Volgende maand staat die te blinken op het Autosalon van Genève.

Agressief uiterlijk met bijhorende prestaties

Dat de Japanners niet meteen voor een subtiele uiterlijke aanpassing kozen, wisten we al. Net als de aanwezigheid van een 2-liter VTEC turbomotor met 280pk inmiddels oud nieuws is. Maar over de prestaties wou Honda nog niet eerder wat kwijt. Niet dat we ze nu zullen beschuldigen van loslippigheid… de sprinttijd of verbruikscijfers zijn nog steeds niet vrijgegeven. Maar de topsnelheid wil het bedrijf nu wel kwijt. Dat is exact 270km/u. Of die dan afgeregeld wordt door een begrenzer of niet? Neen, dat is weer teveel info. Wordt dus ongetwijfeld nog enkele keren vervolgd.