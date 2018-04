Dit is de BMW Gran Tourer, met plaats voor 7

Door: BV

BMW is van plan om ook gezinnen voor het merk te winnen. In recente tijden betekent dat een grote keuze in het aanbod SUV's, want die winnen nog steeds aan populariteit. Maar ook van een voorwielaangedreven monovolume, tot voor kort een taboe bij het merk dat Freude am Fahren predikte, zijn ze niet langer vies. Het bedrijf introduceerde eind vorig jaar een 2-Series Active Tourer en nu wordt de Active daarin vervangen door Gran. Er is ook plaats gemaakt voor 7 inzittenden. Een busje van BMW dus.

Langer en hoger

De 2 Gran Tourer heeft z’n naam in elk geval niet gestolen. Het model heeft een grotere wielbasis, langere achterdeuren voor een betere toegang tot de derde zetelrij, een hoger dak en een aangepaste achterzijde. Die extra zitrij kan je ook verstoppen onder de vloer. Daarom is er ook meer stouwruimte in deze BMW. Als je ook de achterbank neerlegt kan er tot 1.920 liter in.

5 verschillende motoren

Instappen doe je ook bij BMW tegenwoordig met driecilindertjes. De 218i heeft een 1,5l met twee turbo’s die 136pk en 220Nm opwekt. En ook daarmee blijft de bus (leeg weliswaar) met een halve tel marge onder de 10 seconden als je naar de sprinttijd kijkt. De 220i heeft wél vier cilinders, 2-liter inhoud en 192pk en 280Nm. Voldoende voor een acceleratietijd van 7,6 seconden.

De instapdiesel is eveneens een driepitter met 1,5l inhoud. Ook deze is voorzien van een twinpower turbo en wekt 116pk en 270Nm op. Hier hangt 216d op de kofferklep. Een 218d heeft een viercilinder tweeliter en stelt 150pk en 330Nm ter beschikking van de bestuurder. En dan is er nog een 220d xDrive, met vierwielaandrijving dus, die 190pk en 400Nm opwekt. Een achttrapsautomaat is hier standaard. Wanneer z’n bestuurder er het uiterste van vergt, is die net zo snel als de benzine aan het eind van de vorige paragraaf.

Première op het Autosalon van Genève

Natuurlijk staat de 2-Reeks Gran Tourer nog dit jaar bij de dealer. Rond de zomer al. De première vindt begin volgende maand plaats op het Autosalon van Genève.