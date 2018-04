​Vijftig tinten Audi

Door: ADD

Vandaag gaat de film Fifty Shades of Grey in première. De erotische boekenreeks was een megasucces en dat verwacht men van de verfilming ook. En ook Audi hoopt in dat succes te mogen delen.

In het verhaal is voor de auto's uit Ingolstadt een prominente rol weggelegd. Zo rijdt hoofdpersonage Christian Grey onder andere rond in een grijze (uiteraard!) Audi R8 V10 Spyder. 'Slaafje' Anastasia verplaatst zich aanvankelijk in een oud kevertje, maar Mr. Grey schenkt haar later als 'tegenprestatie' een rode A3*. En er is meer opwindends en zinderends van Audi te zien in wat wellicht de meest besproken film van 2015 wordt. Zo zijn er ook belangrijke rollen voor de stijlvolle Audi S8 quattro Tiptronic 4.0 TFSI, de potente Q7 3.0 TDI quattro Tiptronic en de sportieve S7 quattro S tronic 4.0 TFSI.

* Voor de volledigheid: er zal nog een Saab 9-3 volgen en uiteindelijk krijgt Ana voor haar verjaardag ook een R8, omdat ze die van Christian zo mooi vindt...