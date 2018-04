BMW-Alpina B6 Gran Coupe krijgt (nog) meer vermogen

Door: BV

De specifieke blauwe tint, de typische hoekige koetswerkkit, de striping en de karakteristieke velgen met fijne spaken… dit kan alleen een Alpina zijn. En dat is het ook, de Alpina B6 xDrive Gran Coupé om exact te zijn. En hij is zo maar eventjes 600pk sterk.

Krachtiger dan de BMW M6 Gran Coupé

Alpina laat je zelf de keuze of je de uiterlijke wijzigingen in bovenstaande paragraaf wil. Maar de motorische aanpassingen, die moet je altijd nemen. Dat maakt van de BMW 6 Gran Coupé een geduchte concurrent voor BMW’s eigen M6, maar dan met een alternatief geurtje.

De 4,4l V8 biturbo is door Alpina opgedreven tot 600pk en net geen 800Nm trekkracht. Dat is enerzijds 60pk meer dan wat de Alpina ervoor leverde en anderzijds - cruciaal - ook nog eens 40pk bovenop BMW’s eigen M6. Een achttrapsautomaat waarvan de tuner eveneens met de software rommelde, versluist het allemaal naar de vier wielen.

Prestaties

Als de tractie optimaal is gaat de Alpina vanuit stilstand naar 100km/u in 3,6 seconden. Dat is zo maar eventjes 6 tienden vlotter dan BMW’s eigen poging. En terwijl de M6 Gran Coupe begrensd is op 250km/u (standaard) of 305km/u (als je dieper in je buidel tastte voor een belachelijk ‘M Drivers Package’) gaat deze Alpina netjes door tot 321km/u (exact 200 mijlen per uur). En ook dan is er nog een begrenzer nodig om de snelheid te beteugelen!