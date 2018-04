Renault Mégane GT220 doet niet alsof

Door: AUTO55

De Mégane RS is er enkel als driedeurs en is minimaal 265pk sterk. Te krachtig en onpraktisch voor velen dus. Dat daar ook een mouw aan gepast kan worden, bewijst de GT220. Die is er in alle koetswerkvarianten en levert een sociaal (iets) meer aanvaarde 220pk. Daarmee komt hij nog 30 paarden te kort om de benzineversie van de Ford Focus ST van antwoord te dienen (lees hier de test van de diesel), maar traag kan je de GT220 bezwaarlijk noemen. Met 340Nm koppel bij 2.400tr/min en een maximumvermogen dat bij 4.750tr/min piekt, maakt de krachtbron een sprinttijd van 7,6 tellen en een top van 240km/u mogelijk. Om je een idee te geven: een Toyota GT86/Subaru BRZ uitdagen kan met deze Renault(s).

Sportkledij

Wat de GT220 meer heeft dan een standaard-Mégane, behalve de motor dan, zijn 18-duims 'Serdard' wielen, grotere remmen, een sportchassis (van Renault Sport) en een meer directe besturing. En uiteraard zien de GT220-modellen er sportiever uit dan de brave burgerauto's waarvan ze zijn afgeleid.

En de strafste diesel?

Die stevigste zelfontbrander telt eveneens 2 liter slagvolume, voedt de voorwielen met 165pk en is te verkrijgen als 'GT'.