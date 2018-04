Uitverkocht: Pagani Huayra

Door: BV

AMG levert de motor van de Pagani Huayra. En dat is geen kinderachtige krachtcentrale. Het is een speciaal voor Pagani afgestelde 6-liter V12 die 730pk en 1.000Nm opwekt.

Limiet van 100 stuks

Pagani had, zo blijkt nu, een akkoord met AMG voor de levering van 100 motoren. En omdat het orderboek nu (samen met reeds geleverde exemplaren) ook 100 stuks van de Huayra bevat, betekent dat dat elk exemplaar een eigenaar heeft gevonden. Natuurlijk praten de Italianen met AMG over de levering van extra motoren, maar het is niet duidelijk of die ook weer in een gesloten Huayra komen. Wellicht zijn die dan weer voorbehouden voor de dakloze versie van de supercar. Die zal waarschijnlijk in 2016 zal debuteren op het Autosalon van Genève.