Mercedes AMG-GT S gepaard aan speedboot

Door: BV

Mercedes ging een samenwerking aan met de fabrikant van Cigarette wedstrijdboten. Dat leverde eerder al eens een snelle racer op die geïnspireerd was op de Mercedes SLS AMG en ditmaal wordt de koppeling gemaakt met de nieuwe kleine broer van die laatste, de AMG-GT.

Compensatiedrang?

Wie wat te compenseren heeft, is hier aan het juiste adres. De speedboot is zo maar eventjes 15 meter lang en 2,40m breed. Er is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen, en dat leverde volgens het Duitse automerk een gewichtsbesparing op van 450kg. Hij kost € 1 miljoen, zonder auto weliswaar en is in staat om 217km/u te bereiken. Op water!

Zowel de auto als het vaartuig zijn uitgevoerd in een passende combinatie van glanzend geel en mat zwart.