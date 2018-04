Mini hangt Coupé en Roadster aan de strop

Door: BV

Geruchten over het naderende einde van de Coupé en Roadster van Mini gaan al een hele tijd. De modellen zijn op vlak van verkoop geen hoogvliegers en omdat de andere producten van het bedrijf zo vlot over de toonbank gaan, denkt het merk geen nood (meer) te hebben aan dit soort modellen. Die dienen immers vooral om het imago op te krikken.

Geproduceerd in Oxford

De Mini Coupé en Mini Roadster lopen nu nog van de band in Oxford. Daar bouwt het merk ook de drie- en vijfdeurs modellen en daar heeft het bedrijf extra productiecapaciteit voor nodig. Bovendien zijn deze twee aparte Mini’s nog gebaseerd op de vorige generatie van het product en waren ze hoe dan ook onvoldoende succesvol om een nieuwe ontwikkeling te rechtvaardigen.

Wat deed ze de strop om?

Mini geeft geen uitleg bij het gebrek aan succes van de modellen, maar er spelen in elk geval een aantal factoren. Zo was zeker niet iedereen in de wolken over de vormgeving. We kunnen ook z’n hoge prijs aanhalen, zeker in combinatie met de beperkte praktische aspecten van het model. En ook de onrealistische verkoopsverwachtingen van Mini zullen op de lange lijst met oorzaken prijken.

Wel een Mini Superleggera?

Enige hoop op een nieuw topmodel is er in de vorm van de Mini Superleggera. Die adembenemende roadster werd door Mini voorgesteld op het Concorso ‘d Eleganza Villa d’Este en was voorzien van een elektrische aandrijflijn. De mogelijkheden om over te gaan tot (beperkte) serieproductie worden door het bedrijf onderzocht en de signalen zijn voorlopig hoopgevend.