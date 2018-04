Mazda MX-5 wil een MPS zijn

Door: AUTO55

Zoals onlangs aangekondigd, stelt Mazda momenteel in Chicago een reeks sportieve accessoires voor de nieuwe MX-5 tentoon. Die zitten op een in Ceramic Metallic gespoten tweeliterversie die je bij ons niet in de toonzalen zal terugvinden.

Mazdaspeed

Als we aan sportieve Mazda's denken, komen we automatisch bij huistuner Mazdaspeed en modellen uit de Mazda Performance Series (MPS) terecht. Op een MX-5 MPS is het wachten, als die er al komt, maar in de VS kan de klant al wat achteraf kan worden gemonteerd en onder de noemer 'sporty' valt, op de Mazdaspeed-optietabellen aankruisen. In het geval van de nieuwste generatie MX-5 spreken we over een lipspoiler, een bagagerek uit carbon dat nog geen kilo weegt, 17-duims BBS-wielen, een remmenset van Brembo en dergelijke meer. En wat je niet bij Mazda vindt, vind je elders wel. Er zijn genoeg specialisten wereldwijd die zich uitsluitend op 's werelds populairste roadster focussen. De topversie is immers ook 'maar' 160pk sterk. Dat er meer uit te halen valt, heeft Brits tuner BBR recent bewezen.