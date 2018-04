Quant werkt al aan kleine coupé

Door: BV

NanoFlowCell, dat is het in Liechtenstein gevestigde bedrijf dat een systeem bedacht om elektrische geladen vloeistof te tanken. Zo zou je elektrisch kunnen rijden terwijl de voordelen van conventionele brandstof (een uitgebreid rijbereik, geen laadtijd maar een simpele korte tankbeurt) behouden blijven. Het bedrijf goot z’n know-how al in de Quant F, een gevleugelde luxueuze vierzitter die zo maar eventjes 1.090pk sterk en 380km/u snel was. Die auto wordt inmiddels doorontwikkeld voor productie. Maar op het Autosalon van Genève staat ook al een kleine broer te trappelen…

Nog geen naam

Gegevens heeft NanoFlowCell nog niet vrijgegeven. Zelfs geen naam. Maar wel deze eerste afbeelding, waaruit we in elk geval kunnen concluderen dat het om een compacte coupé gaat. Natuurlijk zal ook die gebruik maken van de revolutionaire methode om stroom te leveren voor (tot) vier elektromotoren. Bekijk het zo: zelfs als deze (vermoedelijke) tweezitter maar half zoveel vermogen heeft als deze Quant F, dan is hij nog steeds 545pk rijk.