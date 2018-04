Dit is het duurste uitlaatsysteem ter wereld

Door: BV

Het Engelse QuickSilver Exhaust Systems specialiseert zich in uitlaten op maat. Vooral voor zogeheten high-end producten. En het wordt niet veel meer high end dan de Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Voor zover bekend is dit het enige exemplaar ter wereld met een alternatieve uitlaatlijn.

Brutaal geluid

QuickSilver zorgde voor een volledige titanium uitlaatlijn waarlangs de 8-liter W16-motor z’n verbrande gassen kwijt kan. Het is niet duidelijk of die wat extra vermogen oplevert, maar met 1.200pk en 1.500Nm was het nu toch niet bepaald behelpen in deze Veyron. Wat evenmin bekend is, is hoeveel de uitlaatlijn kost. Maar het weerhoudt de fabrikant er niet van om met zekerheid te poneren dat het om de duurste uitlaatlijn ter wereld gaat. Op een productievoertuig op z’n minst. Hoe hij klinkt hoor je in de video.

Nog duurder

Binnenkort komt de Bugatti Chiron eraan en dan kan er weer iemand een nog duurdere uitlaat bouwen.