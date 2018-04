​Mitsubishi GC PHEV is voorbode nieuwe Pajero

Door: ADD

De hardnekkigheid waarmee Mitsubishi hun concept GC PHEV op de internationale autosalons presenteert, is ongebruikelijk in het jachtige automotive wereldje. In 2013 was de futuristische kolos al op de Tokyo Motor Show te zien. En met de presentatie van de Concept GC PHEV onlangs op de Chicago Auto Show 2015 maken de Japanners duidelijk dat ze, zacht gezegd, van hun concept houden.

Volgroeide SUV

De Mitsubishi Concept GC PHEV is meer dan alleen een hint naar de vorm van de toekomstige Mitsubishi Pajero, dat maken de afmetingen alleen al duidelijk. 4,93 meter lang, 1,84 meter breed en 1,98 meter hoog - dit is een uit de kluiten gewassen SUV.

Plug-in hybride

In de Concept GC PHEV (en dat staat voor Grand Cruiser Plug-in Hybrid Electrical Vehicle) combineert Mitsubishi een turbocharged drieliter V6-benzinemotor (335pk) met een 94pk sterke elektromotor. Die ontrekt zijn kracht aan een 12 kWh batterij, die zowel thuis via het stopcontact als tijdens de rit opgeladen kan worden. Geleid wordt het motorenduo door een achttraps automatische transmissie. Over eventuele prestaties laat Mitsubishi nog niks los, wel over het waarschijnlijke verbruik: 6.7 liter en een actieradius van ongeveer 40 kilometer.

Binnenwerk blijft hypothetisch

Hoewel zijn uiterlijk en de motorisering niet erg futuristisch aandoen, maakt het spacey interieur van de Mitsubishi Concept GC PHEV in deze vorm geen kans op serieproductie – helaas.